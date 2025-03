Em entrevista ao programa Timeline, a advogada criminalista Ilana Martins Luz falou a respeito do julgamento da denúncia contra Bolsonaro e sete aliados, que começou nesta terça-feira (25) no Supremo Tribunal Federal (STF). Durante conversa com Luciano Potter, Kelly Matos e Paulo Germano, a advogada comentou ainda sobre o caso da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos – que está presa por pichar de batom a estátua da Justiça durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023.