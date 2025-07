TRAGÉDIA: secretário do Turismo lamenta acidente em parque no Rio Grande do Sul | Conversas Cruzadas

O Rio Grande do Sul é um dos Estados mais acolhedores do Brasil. A avaliação consta em uma premiação da Booking.com, que publicou a 13ª edição do Traveller Review Awards, que elege os serviços de melhor hospitalidade do mundo. O ranking é feito a partir de avaliações de acomodações, atividades e transportes. O Rio Grande do Sul aparece em segundo lugar, atrás apenas da vizinha Santa Catarina. Completam a lista os Estados de Alagoas, Espírito Santo e Bahia. Em cada região, a Booking.com também listou as cidades mais acolhedoras. No RS, o destaque vai para os municípios de Nova Petrópolis, Gramado, Bento Gonçalves, Cambará do Sul e Canela.