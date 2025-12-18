Traficantes ligados ao assalto no aeroporto de Caxias do Sul são alvos de operação

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) realiza, na manhã desta quinta-feira (18), o cumprimento de 175 mandados judiciais na Região Metropolitana e Serra gaúcha, sendo 59 de prisão preventiva. Entre os alvos estão criminosos que ajudaram a viabilizar o maior assalto da história gaúcha, quando R$ 30 milhões foram levados de um avião-pagador no aeroporto de Caxias do Sul. Investigações mostram que o roubo milionário, em 19 de junho de 2024, foi cometido mediante associação do Primeiro Comando da Capital (PCC, paulista) com um grupo criminoso do Rio Grande do Sul.