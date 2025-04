Torcedores do Atlético Nacional teriam colocado um corpo dentro de um carro de aplicativo, na madrugada desta sexta-feira (11), em Porto Alegre. O caso aconteceu após a partida do time colombiano contra o Internacional, no Beira Rio. No programa Gaúcha Hoje, o repórter Guilherme Milman conversou com uma moradora que presenciou a confusão. ▶️ Assista ao trecho.