Toffoli viaja de jatinho e Flávio Bolsonaro faz chantagem eleitoral | Andei Pensando | 09/12/2025

O episódio de hoje mergulha na crise de credibilidade do Supremo: da carona de jatinho de Dias Toffoli ao lado do advogado de um investigado no caso do Banco Master, até os bastidores do novo Código de Ética que Edson Fachin tenta implementar, e que já sofre resistência do “centrão do Judiciário”. Gabriel Wainer analisa como a Corte virou sinônimo de impunidade e como blindagens sucessivas afastam qualquer mecanismo real de controle.

O programa também destrincha a pré-candidatura “espantalho” de Flávio Bolsonaro, anunciada como se tivesse preço para ser retirada, e usada como ficha de negociação para tentar garantir anistia ao pai e reocupar espaço político em 2026. Gabriel comenta o impacto desse cálculo eleitoral e por que a fala do senador repercutiu tão mal até entre aliados.