Toffoli publica nota e reage ao escândalo do Banco Master | Andei Pensando | 29/01/26

No Andei Pensando de hoje, Gabriel Sant’Ana Wainer analisa a primeira manifestação pública do ministro Dias Toffoli sobre sua atuação no caso Banco Master, em uma longa nota que tenta justificar decisões processuais, manter o inquérito no Supremo e conter a pressão política crescente sobre a Corte. O programa também aborda a escalada dos feminicídios no Rio Grande do Sul e em São Paulo, com casos recentes que expõem falhas recorrentes na proteção estatal, atrasos na aplicação de medidas protetivas e a repetição de um padrão de violência que segue avançando apesar das políticas públicas existentes. Por fim, o episódio analisa o assassinato da corretora Daiane Alves de Souza, em Caldas Novas (GO), após meses de conflitos e abusos dentro do condomínio onde morava. Um caso que revela como disputas de poder e perseguições institucionais podem escalar até a barbárie quando sinais prévios são ignorados.