Toffoli afastado do caso Banco Master após viajar no jatinho com advogado?

O ministro do STF Dias Toffoli viajou a Lima para a final da Libertadores em um jatinho do empresário Luiz Oswaldo Pastore. No mesmo voo estavam o advogado Augusto Arruda Botelho, que atua na defesa de um dos investigados no caso envolvendo o Banco Master, e o ex-deputado Aldo Rebello. A situação chamou atenção porque Toffoli é o relator no Supremo do processo que apura suspeitas de irregularidades relacionadas ao Banco Master, incluindo desvios bilionários e a tentativa de compra do BNB. O ministro também foi responsável por impor sigilo ao caso e assumir a condução do processo. A partir dessa revelação, surgiram questionamentos sobre a possível necessidade de medidas formais.