Uma maleta preta, depositada entre duas árvores na esquina entre a Avenida Praia de Belas e a Rua Barão do Gravataí, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, causou bloqueio no trânsito e gerou acionamento da Brigada Militar para uma ocorrência de possível bomba. A ocorrência foi nesta quinta-feira (16). O objeto acabou sendo removido por volta das 18h40min. Quando aberto, a surpresa: tratava-se de um simples toca-discos com interior vermelho.