Um tiroteio na tarde desta segunda-feira (30) deixou dois homens mortos e um ferido na zona norte de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, o caso aconteceu por volta de 16h em um bar no bairro Passo d'Areia, nas proximidades do Viaduto Obirici. Um policial militar que estava no local reagiu e matou o suspeito de ser o atirador.