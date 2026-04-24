The Beatles no Acordeon e Vera Loca no coração: as histórias de Diego Dias | Paralelas

Criado no CTG, apaixonado por rock e inquieto demais para caber em um único rótulo, Diego Dias construiu uma trajetória improvável: levou os Beatles para dentro do acordeon e, com isso, cruzou fronteiras, estilos e expectativas. Neste episódio do Paralelas, ele conta como nasceu o projeto Beatles no Acordeon, a relação com a banda Vera Loca e o momento em que percebeu que ser diferente não era um risco, mas um caminho.