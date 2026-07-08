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TENSÃO no ORIENTE MÉDIO: TRUMP ameaça ampliar ofensiva contra Irã | Gaúcha+

Rodrigo Lopes analisa a nova escalada no conflito EUA x Irã após as fortes declarações de Donald Trump.  Cobertura completa em: https://www.gauchazh.com.br     Receba notícias, análises e opiniões no seu e-mail: https://gzh.digital/newsletters   Siga no Instagram: / gzhdigital WhatsApp  Gaúcha: (51) 99699-5218  Ficha Técnica: Produção: Mari Lapinski  Edição de livestreaming: Alice Pissollatto Operação: Isabela Garbin Supervisão: Fernando Salvador e Rafael Manito  Coordenação: Larissa Guerra

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