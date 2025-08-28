TENSÃO NA VENEZUELA: navios de TRUMP chegam ao Caribe; AMEAÇA de conflito? | Conversas Cruzadas

O envio de oito navios de guerra pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a costa da Venezuela, levantou a suspeita de uma possível ação militar contra o regime de Nicolás Maduro. A justificativa oficial é o combate a cartéis de droga, mas analistas veem na movimentação um recado direto ao governo venezuelano, que segue isolado internacionalmente e enfrenta uma crise econômica profunda. A Venezuela respondeu com a mobilização de milhões de milicianos e disse estar se preparando para o pior. O cenário é de tensão máxima na região do Caribe, com implicações políticas, militares e diplomáticas que podem impactar todo o continente.