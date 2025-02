Temporal causa estragos no Litoral Norte do Rio Grande do Sul

As fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram parte do Rio Grande do Sul neste domingo (16) causaram estragos em diversos pontos do Estado. No Litoral Norte, em Osório a lona de um circo desabou durante o temporal. Cerca de 200 pessoas estavam no local e 10 ficaram feridas sem gravidade. Em Tramandaí, a estrutura da rua coberta, localizada no centro, caiu sobre veículos que estavam estacionados. Conforme a prefeitura, seis carros foram atingidos. Já em Imbé, um outdoor caiu com a força do vento. Diversas casas e estabelecimentos ficaram destelhados. As defesas civis municipais ainda contabilizam os danos nos locais.