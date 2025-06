A quarta-feira será ainda de muita chuva em todo o RS. A atuação de uma área de baixa pressão e uma frente fria perto do Estado deve reforçar a condição de tempo instável. Ainda no período da manhã, a chuva se espalha sobre a metade sul gaúcha. Ao longo do dia, as instabilidades persistem. Em Porto Alegre, há risco de temporal ao longo do dia.