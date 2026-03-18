Técnico de enfermagem é preso por importunação sexual em hospital de Porto Alegre

Um técnico de enfermagem foi preso em Porto Alegre pela 2ª Delegacia da Mulher da Polícia Civil por suspeita de crime sexual contra 14 colegas. O investigado foi preso de forma preventiva nesta terça-feira (17). Segundo a investigação, o técnico trabalhava no Hospital Nossa Senhora da Conceição desde agosto do ano passado. Durante esse período, colegas passaram a relatar casos de importunação sexual. O caso foi comunicado à administração da casa de saúde — que abriu um procedimento para apurar os fatos e afastou o técnico do trabalho — e também à polícia.