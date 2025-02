Um tatu-galinha, também conhecido como tatu-verdadeiro (Dasypus novemcinctus), foi devolvido à natureza nesta terça-feira (11) após receber tratamento devido a uma brutal agressão sofrida no município de Estrela, no Vale do Taquari. O crime, ocorrido em 10 de janeiro, foi registrado por câmeras de segurança e chocou pela violência do ataque.