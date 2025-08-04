TARIFAÇO de TRUMP teve motivação POLÍTICA ou ECONÔMICA? | Conversas Cruzadas

A semana começa com a expectativa de avanço na negociação entre Brasil e Estados Unidos sobre o tarifaço imposto pelo presidente norte-americano. Trump disse à imprensa que Lula pode ligar para ele "quando quiser". Ontem, Lula afirmou que essas conversas com os Estados Unidos sobre o tarifaço exigem cautela, porque há "limites" na briga. Segundo o presidente brasileiro, a diplomacia não permite que ele fale tudo o que acha que "deve falar, e sim o que é possível falar". O fato é que, por enquanto, os dois presidentes não conversaram. E o tarifaço segue vigorando, conforme anunciado na semana passada. O que deve acontecer a partir de agora? O governo Lula deve apresentar nesta semana o plano para socorrer setores mais afetados. Qual deve ser a postura do presidente brasileiro? Qual o melhor caminho pra uma negociação?