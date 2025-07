Cargas já se acumulam em portos do país pela suspensão das exportações aos Estados Unidos após o tarifaço de 50% ao Brasil anunciado pelo presidente Donald Trump. É o caso de produtos como pescado, mel e madeira. A situação ocorre também no porto de Rio Grande, principal porta de saída das exportações gaúchas ao mercado norte-americano. O Gaúcha Atualidade desta terça-feira (15) conversou sobre o assunto com o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger.