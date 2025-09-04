Tarcísio pressiona por anistia, ex-secretária da causa animal investigada e desfile militar na China reúne Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un | Andei Pensando | 04/09/2025

O episódio de hoje comenta o avanço da pauta da anistia no Congresso, articulada por Tarcísio de Freitas e contestada pelo STF. Também aborda a operação em Canoas que revelou um esquema de maus-tratos e assassinato de centenas de animais dentro da Secretaria de Proteção Animal, e analisa os principais destaques do encontro entre Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un na China, marcado por demonstrações militares e uma fala que abriu espaço para criação de teorias da conspiração sobre imortalidade.