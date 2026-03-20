Taffarel: do futebol à paixão compartilhada com a esposa, Andrea, pelos vinhos | Paralelas

Cláudio e Andréa Taffarel são os convidados deste episódio do Paralelas. Em uma conversa sobre carreira, família e bastidores do futebol, o ex-goleiro da Seleção Brasileira relembra momentos marcantes da trajetória dentro e fora dos gramados e uma outra paixão familiar: o vinho. O tetracampeão, a esposa e o filho, Cláudio, fundaram a importadora de vinhos Italy Import, especializada em trazer vinhos do país europeu para o Brasil. Ao longo da conversa, o casal compartilha histórias da vida pessoal, e reflete sobre o cenário da bebida no país e a importância da família nas diferentes fases da vida.