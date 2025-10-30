Suspeito detalha o crime da mala e justifica escolha pela rodoviária de Porto Alegre

Zero Hora teve acesso exclusivo ao depoimento do publicitário Ricardo Jardim, suspeito de ter matado e esquartejado a namorada Brasília Costa, 65 anos, em agosto, em Porto Alegre. No interrogatório que durou pouco mais de três horas, em 10 de setembro, ele dá detalhes do crime, explica por que escolheu a rodoviária da Capital para deixar uma mala com parte do corpo e como se deu o descarte dos demais restos mortais da vítima pela cidade. (leia a reportagem completa)