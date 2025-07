Sushiland: sequência completa de sushi com ótimo custo-benefício em Porto Alegre

Na Zona Norte de Porto Alegre, o Sushiland tem conquistado os fãs da culinária japonesa com uma sequência bem servida, ingredientes frescos e um ambiente descolado. A experiência começa com entradas como ceviche, sunomono e shimeji na manteiga e segue com temakis à vontade, sashimis variados e peças especiais bem executadas. A equipe do Destemperados foi conferir de perto essa sequência completa que entrega sabor, variedade e excelente custo-benefício. Aperte o play e descubra os detalhes dessa visita.