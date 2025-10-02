SURTO DE METANOL EM BEBIDAS? Como SUBSTÂNCIA TÓXICA afeta o corpo humano? | Conversas Cruzadas

Casos recentes de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas acenderam o alerta em várias regiões do Brasil. O consumo dessa substância pode causar sintomas graves, como náusea, cegueira e até a morte. Enquanto autoridades investigam a origem do problema, cresce a preocupação sobre os riscos à saúde e a segurança de quem consome bebidas fora do circuito oficial. Você sabe o que realmente está ingerindo?

O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (02), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a perita criminal chefe da Divisão de Química Forense do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) Lara Regina Soccol Gris, a perita criminal chefe da Divisão de Toxicologia Forense do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) Paulini Braun Wegner, o presidente da seccional gaúcha da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Leonardo Dorneles e a médica pediatra, de Família e Comunidade Valerie Kreutz, para debater onda de intoxicações por metanol em bebidas alcoólicas, os riscos e a segurança do que está sendo consumido.