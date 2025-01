Parte da Redenção, em Porto Alegre, está isolada na manhã desta quarta-feira (29) diante da localização de uma bolsa contendo um suposto artefato explosivo no local. O material foi achado pela Guarda Municipal, que chamou a Brigada Militar. No local ocorre o trabalho do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que está verificando se o material se trata de explosivo.