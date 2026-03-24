Sumiço da família Aguiar: suspeito esteve com o celular da vítima e deu álibi falso

O celular de Silvana Germann de Aguiar, 48 anos, esteve sob a posse do principal suspeito pelo desaparecimento da família Aguiar, em Cachoeirinha. Nesta terça-feira (24), completa-se 60 dias que ela foi vista pela última vez. Os pais dela, Isail e Dalmira, teriam ido procurá-la no dia 25 de janeiro e também desapareceram. Conforme a investigação, ficou comprovado que Cristiano Domingues Francisco, policial e ex-companheiro da mulher, acessou o celular dias depois do sumiço da família Aguiar. O suspeito deve ser ouvido novamente, porque há inconsistências em seu depoimento e contradição dos álibis apresentados. Ele teve a prisão temporária prorrogada por 30 dias, a contar de 12 de março.