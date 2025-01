STRIPTEASE de JESUS no CARNAVAL: intolerância religiosa ou liberdade artística? | Conversas Cruzadas

Os numerosos foliões de amarelo, vermelho e azul voltaram às ruas de Porto Alegre. Dando a arrancada ao carnaval da Capital, o já tradicional Bloco da Laje reuniu participantes empolgados neste domingo (26), na Rua Nestor Ludwig, ao lado do Estádio Beira-Rio. Mas uma encenação carnavalesca repetida há mais de uma década pelo grupo virou polêmica. As imagens do último cortejo levaram a vereadora de Porto Alegre Mariana Lescano (PP) a formalizar denúncias ao Ministério Público e à Polícia Civil. As gravações mostram um homem fantasiado de Jesus Cristo usando tanga. No vídeo, ele aparece dançando como se fosse um striptease em cima de uma árvore. O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (29), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o pesquisador e doutorando em Direito na PUCRS, Guilherme Schoeninger, o advogado e mestre em Direito pela UFRGS, Leonardo Serrat, a vereadora de Porto Alegre (PP), ⁠Mariana Lescano, e o vereador de Porto Alegre (PT), ⁠Alexandre Bublitz, para debater se dança de Jesus Cristo no Carnaval é arte ou intolerância religiosa.