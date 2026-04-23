STF tenta conter farra dos "penduricalhos" que vão do STJ à PM | Andei Pensando | 23/04/2026

No episódio de hoje, Gabriel Sant’Ana Wainer analisa como os chamados “penduricalhos” se espalharam por todo o Estado brasileiro, transformando o teto constitucional em peça decorativa. Do Superior Tribunal de Justiça à Polícia Militar do Distrito Federal, verbas classificadas como indenizatórias, licenças-prêmio convertidas em dinheiro e vantagens pessoais inflaram contracheques para além dos R$ 100 mil mensais — inclusive de autoridades afastadas por acusações graves.