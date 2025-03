STF mantém Braga Netto na prisão: Bolsonaro deveria ser preso preventivamente? | Conversas Cruzadas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes liberou para julgamento a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro e outras sete pessoas por suposta tentativa de golpe de Estado. Moraes também pediu para que o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, indique uma data para que os membros da Primeira Turma analisem se aceitam ou não a acusação. — Além de Moraes e Zanin, compõem a corte os ministros Cármen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. Em caso positivo, os denunciados passam a ser réus. A medida ocorre após a PGR negar os argumentos das defesas dos denunciados e reforçar a indicação para que eles se tornem réus. O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (14), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o advogado, professor e ex-candidato a governador pelo NOVO, Ricardo Jobim, e o advogado, professor do Programa de Pós-Graduação da Unilasalle e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), Diógenes Vicente Hassan Ribeiro, para debater se denúncia de Bolsonaro deveria ser aceita.