Sogro de suspeita de envenenar bolo em Torres também ingeriu arsênico antes de morrer

Paulo Luiz dos Anjos, sogro da mulher suspeita de ter envenenado um bolo de Natal que matou três pessoas da mesma família, em Torres, no Litoral Norte, também ingeriu arsênico antes de morrer. Zero Hora apurou que foi isso que exames do Instituto-Geral de Perícias (IGP) constataram depois de o corpo dele ser exumado, na quarta-feira (8). Paulo morreu em setembro, depois de consumir bananas e leite em pó, alimentos levados à casa dele, em Arroio do Sal, pela nora Deise Moura dos Anjos, que está presa por suspeita de ter usado a mesma substância para envenenar o bolo de Natal. O resultado do trabalho será anunciado por autoridades em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (10).