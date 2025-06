Soft: nova sorveteria em Porto Alegre transforma sorvete de máquina em experiência gourmet

Fomos conhecer a Soft Ice Cream, a novidade que chegou com tudo em Porto Alegre, trazendo sorvete de máquina com textura, sabor e criatividade fora do comum. No vídeo, mostramos nossa experiência provando algumas das combinações mais incríveis do cardápio — do Crunch Salted Caramel ao Red Velvet Paradise, além do clássico affogato e milkshakes irresistíveis. Dá o play e vem descobrir por que essa é a nova parada obrigatória pra quem ama um docinho diferente e cheio de personalidade!