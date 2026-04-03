Sofias por Aí e a gastronomia que fala de Porto Alegre | Paralelas

Duas amigas, duas Sofias e um mesmo jeito de olhar para a cidade. Neste episódio do Paralelas, Juliana Bublitz conversa com Sofia Arend e Sofia Mainardi, criadoras do perfil Sofias por Aí, que conquistou centenas de milhares de seguidores falando de gastronomia com humor, sinceridade e muito sotaque gaúcho. Na conversa, elas falam sobre amizade, trabalho, autenticidade na internet, os bastidores da criação de conteúdo e a responsabilidade de influenciar escolhas reais das pessoas. O episódio também passa pelo Poa em Dobro, tour gastronômico que virou fenômeno em Porto Alegre ao permitir que o público compre um prato e ganhe outro, movimentando restaurantes e a economia local.