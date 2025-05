As mulheres dedicaram 9,6 horas por semana a mais do que os homens aos afazeres domésticos ou ao cuidado de pessoas em 2022, segundo dados do IBGE. Sem uma divisão justa dentro do núcleo familiar, elas acabam acumulando tarefas, e a pressão de ter que "dar conta de tudo" pode levar ao esgotamento. Especialistas reforçam que há uma série de etapas a cumprir para amenizar as dificuldades que mulheres enfrentam no dia a dia.