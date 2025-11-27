Site falso do Grêmio: suspeitos de golpe e uso de vídeo fake de Geromel são presos

Anúncios falsos de produtos da Grêmio Mania (loja oficial do Tricolor) foram usados como isca por golpistas para enganar torcedores. Nesta quinta-feira (27), durante a Operação Manto, o Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Rio Grande do Sul tem como alvo em São Paulo e no Paraná suspeitos de integrarem esse esquema. A fraude envolveu, inclusive, o uso de inteligência artificial para criar uma deepfake de Pedro Geromel, ex-zagueiro do clube. Somente em Porto Alegre, ao menos 10 vítimas procuraram a Polícia Civil, mas há outros registros no interior do Estado.