A Sfoglia mal abriu as portas e já está entre as mais comentadas da cidade. Localizada no Moinhos de Vento, a padaria artesanal tem filas diárias e costuma esgotar tudo o que produz ainda pela manhã. No cardápio, croissants bem executados, doces delicados e cafés para acompanhar. A gente foi até lá conferir de perto e mostrar o que faz dessa nova casa uma parada obrigatória para os apaixonados por padaria e confeitaria.