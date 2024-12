Iniciada em novembro, a série TBT 2024 revisita coberturas marcantes de jornalistas de Zero Hora e Rádio Gaúcha neste ano. Repórteres e comunicadores relembram momentos da tragédia climática no Estado, grandes operações policiais e acontecimentos que chocaram o Rio Grande do Sul e o país. Na quarta publicação, o jornalista Humberto Trezzi conta detalhes dos bastidores da série de reportagens sobre as loterias ilegais de colombianos na Região Metropolitana.