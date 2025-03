Série ADOLESCÊNCIA: o que é INCEL e REDPILL? Entenda termos usados na história | Conversas Cruzadas

Lançada neste mês pela Netflix, a série Adolescência vem levantando debates entre pais e educadores. O drama narra a história ficcional de Jamie, um menino de 13 anos que é acusado de assassinar sua colega de turma, Katie, em uma trama marcada por tópicos como a busca pela aceitação, o potencial nocivo das redes sociais e a ascensão da cultura incel. A história do personagem, apesar de fictícia, encontra validação em dezenas de casos semelhantes e reais. Por isso, Adolescência acendeu um alerta nos espectadores, chamando atenção para o crescimento da misoginia entre homens e, sobretudo, meninos. O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (28), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo a pediatra certificada em Educação Parenta, dona do perfil @ficatranquilamamae, pós-graduada em Neurociências e Comportamento pela PUCRS, Lucia Diehl, a coordenadora do curso de Psicologia da Atitus Educação, doutora em Ciências Médicas pela UFRGS e psicoterapeuta de adolescentes e adultos, Júlia Protas, e o professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) dedicado a pesquisar as intersecções entre educação, sexualidade e relações de gênero, Fernando Seffner, para debater o que a série "Adolescência" pode ensinar a pais e educadores.