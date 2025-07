A terça-feira (1º) amanheceu com recorde de frio no Rio Grande do Sul. Pelo menos 26 cidades tiveram marcas abaixo de zero. São José dos Ausentes lidera a lista, com -5,3ºC. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cambará do Sul chegou a registrar uma sensação térmica de -18,1ºC. ▶️ Assista ao trecho do programa Timeline sobre o tema.