Senador Eduardo Girão (Novo-CE) comenta rejeição de Jorge Messias para o STF | Timeline

O plenário do Senado rejeitou, nesta quarta-feira (29), a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF). O atual ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) não obteve os 41 votos favoráveis necessários, tornando-se o primeiro nome barrado pela Casa desde 1894, na gestão de Floriano Peixoto. Foram 42 votos para rejeitar e 34 para aprovar o nome de Messias. O resultado é a maior derrota política do governo Lula no Legislativo e abre uma crise sobre a vaga deixada por Luís Roberto Barroso. O Timeline desta quinta-feira (30) repercutiu a rejeição de Messias com o senador Eduardo Girão (Novo-CE).