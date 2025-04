Cory Booker falou por 24 horas e 20 minutos, sem pausas e de pé, como exigem as regras do Senado, concluindo o discurso na terça-feira (1º). Para manter a palavra, ele não pôde sequer ir ao banheiro. O discurso não impediu o Partido Republicano, que tem maioria na Câmara, de realizar votações no Senado, mas serviu de inspiração para os democratas, cuja oposição ao governo tem sido até agora relativamente branda.