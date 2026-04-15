Senador Alessandro Vieira explica relatório rejeitado da CPI do Crime Organizado | Timeline

O relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, assinado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), foi rejeitado em sessão nesta terça-feira (14), por seis votos a quatro. O texto solicitava o indiciamento de três ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) — Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes —, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Em entrevista ao programa Timeline, o relator da CPI do Crime Organizado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), detalhou o trabalho da Comissão.