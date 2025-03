Camila Chies Teixeira, de 36 anos, começou a sentir fortes dores abdominais na manhã de segunda-feira (19). À tarde, buscou atendimento na unidade de pronto atendimento (UPA) Sapucaia do Sul e descobriu que já estava em trabalho de parto. No local, a mulher deu à luz a uma menina, e as duas foram transferidas para o Hospital Municipal Getúlio Vargas.