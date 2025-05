Sem acordo, governo gaúcho não vai assumir GESTÃO da SAÚDE em PORTO ALEGRE | Conversas Cruzadas

A saúde de Porto Alegre seguirá integralmente sob gestão da prefeitura, sem o repasse de parte do serviço ao governo do Estado. As tratativas se encerraram após um impasse que durou três semanas. O repasse da gestão dos serviços de alta e média complexidade havia sido acertado no dia 17 de abril pelo prefeito Sebastião Melo e o governador Eduardo Leite. Entretanto, a falta de entendimento entre as duas partes inviabilizou a operação.