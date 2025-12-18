Domingo, 21 de dez de 2025
DESTAQUES
Isabel Veloso
jeffrey epstein
ZH Indica
Copinha feminina
previsão do tempo RS
mega da virada
Porto Alegre
22º
Últimas notícias
Zero Hora
Edição do Dia
Gaúcha
Esportes
Produtos
Destaques
Regiões
Editorias
CONTEÚDOS PATROCINADOS
Aplicativos
Assinantes
Atendimento ao assinante
Fale com o Clube do Assinante
Fale com a Redação
Quem é quem
Anuncie seu negócio
Práticas editoriais em GZH
Perguntas Frequentes
ECAD
Vídeos
Selton Mello fala sobre "Anaconda", que marca sua estreia em Hollywood
Selton Mello - Ator de "Anaconda"
18/12/2025 - 16h51min
Compartilhar
Compartilhar
Mais vídeos
Últimas de Cinema
02:55
Vídeo
Selton Mello fala sobre "Anaconda", que marca sua estreia em Hollywood
03:19
Vídeo
"Dias Perfeitos": filmaço sobre a beleza do simples estreia na Netflix | Dica do Ticiano
03:18
Vídeo
"Uma Batalha Após a Outra" com Leonardo DiCaprio é forte candidato ao Oscar | Dica do Ticiano
03:28
Vídeo
"A Longa Marcha: Caminhe ou Morra": o novo filmaço baseado em livro de Stephen King | Dica do Ticiano
02:23
Vídeo
"Cortina de Fumaça": a melhor série policial do ano | Dica do Ticiano