Seleção Brasileira deixa boa impressão na estreia de Ancelotti no Maracanã

O bom futebol não aparece em um estalo de dedo. No caso de Carlo Ancelotti, nem em três, mas pode dar as caras em duas substituições. No terceiro jogo do italiano à frente da Seleção Brasileira, o Brasil não passava de uma acanhada vitória por 1 a 0 sobre o Chile, o lanterna das Eliminatórias da América do Sul. Após as entradas de Luiz Henrique e Lucas Paquetá, saíram dois gols em quatro minutos — entre os 26 e os 30 do segundo tempo — para fechar a vitória por 3 a 0.