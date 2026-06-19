Segredos para lidar melhor com o estresse e a ansiedade, com a Dra. Ana Maria Rossi | Paralelas

O estresse virou uma das marcas do nosso tempo e, muitas vezes, já nem sabemos diferenciar ansiedade, frustração e exaustão. Neste episódio do Paralelas, Juliana Bublitz conversa com a especialista em estresse Dra. Ana Maria Rossi, referência nacional no tema.

Ao longo da conversa, Ana compartilha experiências pessoais e profissionais para explicar como o estresse funciona no corpo e na mente, o papel da autocobrança e por que pequenas práticas, como a respiração, podem transformar nossa forma de reagir ao mundo.