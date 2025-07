Uma criança de 11 anos caiu do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, nesta quinta-feira (10). O Corpo de Bombeiros foi acionado para a busca da menina, que estava acompanhada dos pais e seria do Paraná. Equipes de Canela e um helicóptero de Criciúma também foram enviados para ajudar nas buscas. Leia a reportagem.