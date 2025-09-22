SAÚDE MENTAL no trabalho: ENTENDA a norma regulamentadora NR1

O Setembro Amarelo chama atenção para a importância da prevenção e do acolhimento em torno da saúde mental. Mais do que conscientização, o tema envolve também a necessidade de políticas públicas efetivas e integradas, capazes de fortalecer redes de apoio, ampliar o acesso ao cuidado e valorizar a vida. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (22), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., recebe ao vivo o voluntário do Centro de Valorização da Vida (CVV), Oro Mendes, a psiquiatra presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, Ana Cristina Tietzmann, a psicóloga clínica do Ambulatório de Medicina de Estilo de Vida e Longevidade Saudável do Hospital Moinhos de Vento, Lucy Bonazzi e a coordenadora da área técnica da saúde mental na Secretaria de Saúde de Porto Alegre (SMS) Marta Fadrique, para debater a prevenção, o acolhimento e as políticas públicas voltadas à saúde mental.