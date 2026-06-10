SAÚDE em PORTO ALEGRE: crescem INTERNAÇÕES por doenças respiratórias | Gaúcha Atualidade

O Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, fez um panorama da crise no atendimento de urgência em Porto Alegre. Representantes do Hospital de Clínicas, do Hospital São Lucas da PUC e do Hospital Conceição detalham o crescimento de 12% nas internações da Capital em uma semana. Fabiano Ramos esclarece as dúvidas sobre a segurança das vacinas contra a gripe e a bronquiolite, além de analisar a suspensão de estratégias vacinais contra a dengue pela Anvisa. Os gestores orientam sobre o fluxo de atendimento e explicam como a falta de acompanhamento na rede básica está sobrecarregando a alta complexidade na capital gaúcha.