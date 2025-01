Com um jogador a mais por quase uma hora e meia, o Inter só foi capaz de vencer o São José com gols nos instantes finais da partida. No Estádio do Vale, um gol de pênalti de Alan Patrick e um chutaço de Carbonero, o estreante da noite, deram três pontos ao time de Roger Machado, que aumentou sua distância na liderança de sua chave no Gauchão após três rodadas.