O ator Ney Latorraca morreu nesta quinta-feira (26) aos 80 anos. O artista estava internado no Rio de Janeiro desde o dia 20 de dezembro, em razão de um câncer de próstata. Ele morreu em decorrência de uma sepse pulmonar. No programa Timeline, a jornalista e apresentadora Sandra Annenberg comentou a trajetória do ator, que fez personagens marcantes na televisão, como Vlad, na novela Vamp (1991), e Barbosa, na TV Pirata (1988).